Genève: Une voiture finit sur le flanc dans une zone 30 km/h

«Heureusement pas de blessé mais beaucoup de casse», résume une lectrice. Dimanche soir, une voiture s’est retrouvée sur le flanc, après avoir évité de renverser des piétons et percuté plusieurs véhicules stationnés, dans une zone 30 du quartier de la Servette. Les faits se sont produits vers 22h, à l’avenue De-Luserna.

Trois piétons évités

«Une de nos patrouilles motorisées se trouvait à la hauteur du numéro 32, lorsque les agents ont entendu un véhicule arriver à vive allure», déroule Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale genevoise. La voiture venait de la rue Edouard-Rod, et allait en direction de l’avenue Wendt. «Après être passé devant la patrouille, à quelques mètres, le conducteur a failli renverser trois personnes qui traversaient un passage pour piétons», poursuit le communicant. Là, en franchissant un dos d’âne, l’automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule et est parti en embardée. «Il a heurté cinq voitures qui étaient normalement stationnées, puis a terminé sa course sur le flanc gauche.»