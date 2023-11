Genève: Une voiture plonge au pied du Jet d’eau

La voiture stationnée sur le quai s’est mise en mouvement toute seule et a dévalé la pente pour finir dans l’eau.

Samedi, vers 12 h 20, une voiture a décidé de prendre un bain. Selon le porte-parole de la police genevoise Henny Martinoni, «son propriétaire, un usager autorisé à accéder à cette zone, a déplacé son véhicule et l’a stationné au bord de l’eau». Au lieu de rester sagement parquée sur le quai, au pied du Jet d’eau, la voiture s’est mise en mouvement toute seule et s’est engagée dans la pente avant de finir dans le lac.

La police est intervenue et a tenté de tracter le véhicule, en vain. C’est finalement le Service d'incendie et de secours (SIS) qui a pris le relai et est parvenu à le sortir grâce à une grue de levage. «Il n’y a pas eu de blessé, ni de pollution de l’eau», précise Henny Martinoni. L’histoire ne dit pas si la voiture redémarrera un jour. En attendant, c’est en dépanneuse qu’elle a quitté les lieux.