Genève: Une voiture s’embrase en pleine circulation

Un sinistre a éclaté au centre-ville en plein trafic, jeudi vers 7h30, entre les rues de Saint-Jean et du Mandement. Un trentenaire au volant de son véhicule a soudainement vu des flammes sortir du capot de sa voiture, a relaté la police cantonale. L’homme s’est alors rangé sur le côté et est parvenu à quitter l’habitacle. Il est sain et sauf. Une enquête devra déterminer les raisons de l’incendie.