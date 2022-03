Guerre en Ukraine : Genève va allouer 5 millions de francs au CICR

Le Grand Conseil a accepté une proposition du Centre afin de soutenir les opérations de la Croix-Rouge.

Le centre a également empoigné la question de l’employabilité des personnes réfugiées via des questions posées au niveau fédéral et celles de l ‘énergie et du renchérissement des denrées alimentaires et de l’énergie au niveau cantonal.