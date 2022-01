Circulation - Genève va imposer le 30 km/h pour lutter contre le bruit

Un hyper centre, des quartiers et des localités limitées à 30 km/h et une vitesse réduite de nuit sur une large partie du territoire. C’est ce que veut Serge Dal Busco, le conseiller d’Etat chargé des infrastructures, dès fin 2022, début 2023. Jeudi, il a présenté la stratégie cantonale de lutte contre le bruit routier. Une obligation légale, a relevé le magistrat, mais également la volonté de soulager quelque 70’000 personnes, sur les 120’000 exposées à des valeurs trop élevées, qui «pourrissent la qualité de vie» et sont délétères pour la santé.