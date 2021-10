Société – Genève va légiférer contre les «thérapies de conversion»

Une semaine après le vote sur le mariage pour tous , un autre dossier sur le front de la cause arc-en-ciel avance. Le Conseil d’ É tat genevois a confirmé son intention de légiférer sur les « thérapies de conversion » . Il a rendu son rapport destiné au Grand Conseil sur une motion plébiscitée en mars. Celle-ci demandait notamment d’ « interdire toutes les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre sur le territoire genevois. »

«L’homosexualité n’est pas une maladie»

« L’homosexualité n’est pas une maladie et ne nécessite aucune thérapie , statue le gouvernement. Pourtant, il existe encore aujourd’hui en Suisse des personnes prétendant pouvoir guérir l’homosexualité et qui proposent des thérapies de conversion et des thérapies de réorientation sexuelle. » L ’Exécutif cantonal rappelle que le Conseil fédéral, en réponse à une motion en septembre 2019, avait indiqué qu’il condamn ait fermement ces pratiques, mais n’entendait « pas légiférer sur la question » . Entretemps, l’Allemagne a interdi t ces « thérapies » pour les mineurs, ce qui a eu « pour conséquence de déplacer vers la Suisse les principales organisations les pratiquant. »