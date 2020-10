Coronavirus : Genève va soutenir financièrement le monde de la nuit

Le Grand conseil genevois a décidé jeudi soir de voter une aide d’urgence de deux millions de francs par mois maximum.

«Le monde de la nuit est en train de mourir», a mis en garde le député PS Youniss Mussa. Et de rappeler son rôle en termes culturels, de divertissement, de sécurité et d’emploi. À Genève, les boîtes de nuit, dancings, discothèques et autres salles de danse sont fermés depuis le 31 juillet. La mesure cantonale devait durer jusqu’au 23 août, mais elle a été prolongée au 16 novembre.