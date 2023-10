Genève/Vaud: «Chaque jour, on refuse une trentaine de personnes»

Le nombre de places d’accueil ouvertes à l’année a augmenté, mais reste insuffisant. Laurent Guiraud

Si début octobre a été clément, l’automne et son traditionnel temps pluvieux se sont installés et avec eux l’urgence d’héberger les sans-abri à Genève et dans le canton de Vaud.

Au bout du lac, depuis la validation du nouveau dispositif de financement intercommunal, la situation semble plus sereine. Accepté par le Grand conseil en janvier, celui-ci prévoit 500 places d’accueil pour une enveloppe de 19 millions de francs. «Cet acte de solidarité met fin à la politique dite du thermomètre qui voyait les structures fermer fin mars», se réjouit la cheffe du Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville (DCSS), Christina Kitsos.

15 places en plus en 2024

Autre avancée: l’évolution du nombre d’hébergements en fonction des besoins. Ainsi, en 2024, le programme devrait être revu à la hausse avec 15 places supplémentaires. Sans compter que «dès avril prochain, les communes qui le souhaitent pourront annoncer l’ouverture de nouvelles places d’accueil sur leur territoire en 2025», confie l’Association des communes genevoises (ACG).

«On a l’argent, mais pas de lieux»

Pour Aude Bumbacher, directrice du collectif d’associations pour l’urgence Sociale, CausE, ces efforts doivent être salués, mais tout n’est pas rose. «C’est paradoxal. Maintenant, on a l’argent, mais on peine toujours à trouver des logements pérennes. En mars prochain, notre lieu de répit humanitaire sera détruit et nous n’avons pas de solution. La situation reste précaire. Ce d’autant plus que les financements sont renouvelés d’année en année, ce qui nous empêche de nous projeter.» Aussi, ce sont 45 places offrant une mise à l’abri immédiate qui vont disparaître. La structure HUMA qui accueille des enfants et des adolescents avec leurs parents (67 places), elle aussi, va fermer fin 2024. Une perspective qui préoccupe la Ville de Genève, qui dit «soutenir les associations dans leurs recherches».

Plus de 200 personnes sans toit

La responsable de CausE rappelle également que l’étude de l‘Université de Genève, publiée en 2021, recensait 730 SDF dans le canton. « Ça fait encore plus de 200 personnes qui n’ont nulle part où aller. Chaque jour, on doit en refuser une trentaine, ainsi que plusieurs demandes de femmes et de familles. Les besoins ne sont toujours pas couverts.»

Deux nouveaux lieux à Lausanne

Dans le canton de Vaud, trouver des lieux pérennes est également un casse-tête. Cette année, le dispositif de la Ville de Lausanne comptera 20 place de plus que l’an dernier, soit 290 au total. Et ce, grâce à l’ouverture de deux nouveaux espaces cet hiver: l’abri de la Vallée de la Jeunesse et un immeuble au centre-ville. A l’instar de Genève, «la Municipalité a pour objectif de sortir de la logique saisonnière. Ainsi, cette année, 65 places, situées dans un bâtiment à la rue de la Borde, fermeront fin mars, au lieu des 160 le printemps dernier», confie Émilie Moeschler, conseillère municipale, œuvrant à la Direction des sports et de la cohésion sociale.

Militants lausannois prêts à agir

Cet été, le collectif 43m² avait investi le Théâtre de Vidy pour y loger des sans-abri et dénoncer le manque de logements ouverts à l’année. S’il «salue l'annualisation de deux hébergements d'urgence, ainsi que l'augmentation de places, cela reste insuffisant pour absorber l’ensemble des gens dans le besoin». Par ailleurs, il rappelle que la structure du Répit, seul lieu offrant un accueil sans condition, a annoncé sa fermeture définitive en avril, privant la ville d’une centaine de places d’accueil. Aussi, le collectif prévient qu’il «reste actif et prépare de futures actions à venir.»

«On refuse du monde depuis des semaines» De son côté, Caritas Vaud constate un fort besoin. «Avec l’ouverture d’un nouveau lieu à Nyon, début 2022, on a vu qu’il y avait vraiment une demande. Tout le monde disait: «à la Côte, il n’y pas de SFD». C’est faux! Ça fait des semaines qu’on doit refuser des gens», souligne la responsable de la communication, Joëlle Jungo. L’association, qui gère trois espaces - à Nyon, Yverdon et Vevey - pour un total de 58 lits, cherche un lieu pérenne à Vevey et va également démarrer un gros chantier à Yverdon l’an prochain, pour une ouverture attendue en 2026.