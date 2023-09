Genève/Vaud: L’e-trottinette séduit de plus en plus de «dames» et d’aînés

«On dirait des gamins à Noël. Ils sont tout excités quand ils viennent essayer les e-trottinettes.» Depuis l’ouverture du magasin KyssMyWheels à Lausanne (VD) il y a quelques mois, Mathieu Hoffmann voit défiler de plus en plus de seniors désireux d’acquérir une trottinette électrique. «Sur certaines, on met un siège et un panier. Les mamies adorent! On a des clients qui étaient en fauteuil électrique et sont passés à la e-trottinette. C’est plus maniable et moins encombrant. Dans une ville comme Lausanne, si vous ne voulez pas monter des milliers de marches ou prendre les transports publics, c’est obligatoire.»