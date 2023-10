Des centaines de manifestants ont fustigé la récente hausse de l’assurance maladie. Beaucoup craignent de ne plus avoir les moyens de se faire soigner et veulent une caisse publique unique.

Genève/Vaud : Primes maladie: «On n’en peut plus, on devient fous!»

1 / 5 Henriette et son mari plaident pour une caisse publique unique, qui évitera les abus, selon le couple. dra La manifestation genevoise a été lancée à l’appel de la gauche et des syndicats. dra De nombreux participants ont dit craindre devoir choisir entre payer leur prime et se faire soigner, faute de moyens financiers suffisants. dra

Seniors ou jeunes, la complainte n’avait pas d’âge au cœur d’un cortège qui a fustigé la récente escalade des primes maladie, samedi après-midi à Genève. «La ceinture était déjà serrée, maintenait ça le sera encore plus, soupire Adrien 21 ans. Faute d’argent, je vais encore moins aller chez le médecin.» Une sexagénaire reprend de volée : «Moi, je n’y vais plus! Même avec mes subsides, j’ai des difficultés à payer ma prime; alors me faire soigner, hein…» Le dispositif est «inégal et anti-social», martèle Yasmine, 20 ans.

Les primes rendent malades

À l’appel de la gauche et des syndicats, quelque 500 personnes ont manifesté au bout du lac contre le système de l’assurance maladie. Une autre action a également eu lieu à Lausanne (cf. encadré). Dans le défilé genevois, nombreux étaient ceux qui estimaient que le dispositif actuel était à bout de souffle: «Je suis étudiant en santé, je vois de plus en plus de précarité», a témoigné Kalix, 24 ans. Selon lui, une partie grandissante de la population, étranglée par les augmentations successives des primes, évite les centres médicaux par économies. … pour y revenir plus tard «car leur santé s’est dégradée», faute de soins adéquats au bon moment. De quoi alors aggraver les coûts de la santé, ont argumenté les organisateurs de la manifestation.

Ces derniers, comme de nombreux participants au cortège, ont dit connaître le remède aux maux de l’assurance maladie: une caisse publique unique. Alerte septuagénaire, Henriette y croit: «Cela évitera les abus car elle sera contrôlée par l’Etat. Alors qu’aujourd’hui, les caisses spéculent, perdent de l’argent, et nous, on casque! On n’en peut plus du système actuel, on devient fous!» La gauche a exigé un moratoire sur la hausse des primes, tout en maintenant les prestations.