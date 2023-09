Genève/Vaud: Un champion du cambriolage a été arrêté

Il aurait visité les locaux d’une compagnie aérienne, d’une assurance-maladie et de Fonction: Cinéma; il aurait aussi ciblé un restaurant, une salle de sport, une centrale de taxis, l’Armée du salut ou encore l’Organisation mondiale pour les migrations. Un quinquagénaire est soupçonné d’avoir perpétré une trentaine de cambriolages en bande, entre 2017 et 2023, à Genève ainsi que dans les cantons de Vaud et du Valais. Ce Français déjà condamné plusieurs fois dans son pays pour des faits similaires a été interpellé en juin dernier à Gland (VD). Il est aujourd’hui détenu à la prison de Champ-Dollon, dans l’attente de son procès.