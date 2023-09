Une nouvelle ligne de train entre Lausanne et Genève, c'est non

Le Conseil fédéral ne veut pas, pour l’heure, d’un second tracé ferroviaire complet entre Genève et Lausanne. Ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», il a rejeté la semaine dernière deux motions des élus Roger Nordmann (PS) et Olivier Français (PLR). Les conseillers nationaux plaidaient pour un itinéraire alternatif permettant aux trains de circuler entre les deux villes même en cas de pépin comme celui survenu en 2021 avec l’affaissement des voies à Tolochenaz (VD). De telles redondances existent entre les villes alémaniques. Les textes avaient été signés par 107 conseillers nationaux et 21 sénateurs.