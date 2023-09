Genève: Véhicule en feu sur l’autoroute, trafic très perturbé

Un véhicule a pris feu sur l’autoroute de contournement, ce mercredi, au bout du lac. La centrale de la police a été avisée à 16h35. La voiture circulait dans le tunnel de Confignon en direction de la France, lorsqu’elle a commencé à fumer, indique Aline Dard, porte-parole des forces de l’ordre: «Le conducteur a eu la bonne idée de sortir du tunnel et de se ranger sur le côté, relate-t-elle. Il a immédiatement quitté son véhicule et s’est mis en sécurité.» Il n’y a pas eu de blessé. Les pompiers se sont rapidement rendus sur place et ont maîtrisé le sinistre.