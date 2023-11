Genève: Vente du Bleu Royal, «meilleur diamant de sa catégorie»

Un diamant bleu parfait: le très convoité Bleu Royal pourrait devenir l’une des pierres les plus chères jamais vendues par la société Christie’s lors d’une vente aux enchères prévue mardi à Genève. Le Bleu Royal est le lot phare d’une série de ventes organisées ce mois-ci sur les bords du lac Léman, avec notamment des objets légendaires de l’histoire du cinéma, comme des perles portées par Audrey Hepburn ou une montre gravée de Marlon Brando.

La pierre de 17,61 carats est simplement la plus grosse pierre précieuse fantaisie bleu vif sans défaut jamais mise en vente dans l’histoire des enchères. Sertie dans une bague, elle faisait partie depuis 50 ans d’une collection privée.

«Le meilleur de sa catégorie

Le Bleu Royal devrait rapporter entre 32 et 46 millions d’euros lors des enchères «Christie’s Magnificent Jewels». «Il fera partie du top 10 des ventes chez Christie’s, en termes de valeur», a annoncé à l’AFP Rahul Kadakia, responsable international des bijoux au sein de la maison d’enchères.

Des diamants rares»

Les diamants fantaisie bleu vif de plus de 10 carats sont rarissimes. Depuis la création de Christie’s en 1766, seules trois pierres de ce type ont été mises en vente, et toutes l’ont été ces 13 dernières années. La Bulgari Blue s’était vendue pour près de 14,7 millions d’euros en 2010, le Winston Blue avait rapporté 22,2 millions d’euros en 2014 et l’Oppenheimer Blue avait été acquis pour 53,6 millions de dollars en 2016.