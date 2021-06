Fiscalité : Genève verse 326 millions à la France pour les frontaliers

Le canton rend chaque année aux départements voisins une part de l’impôt à la source prélevé sur les travailleurs résidant dans l’Hexagone.

Le Conseil d’État a annoncé ce mercredi avoir versé 326 millions de francs à l’Ain (F) et à la Haute-Savoie (F). Il s’agit de la rétrocession annuelle d’une part de l’impôt à la source que Genève prélève sur les travailleurs frontaliers (plus d’un milliard de francs en 2019). Cette compensation (fondée sur un accord franco-suisse conclu en 1973) a pour but de dédommager les collectivités hexagonales pour les charges publiques (routes, écoles, etc.) qu’elles supportent pour leurs habitants imposés par le canton. L’an passé, Genève avait rendu 315 millions de francs à ses deux départements voisins (297 millions en 2019 et 281 millions en 2018).