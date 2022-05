Précarité: Genève veut 500 places à l’année pour les sans-abris 

La réinsertion au centre

Dans le détail, les 200 places hivernales fermées fin mars seront progressivement rouvertes grâce au travail des Services sociaux et de contrats de prestation passés avec quatre associations. Depuis le 25 avril, une centaine sont mises à disposition des familles avec enfants mineurs, dans l’abri PC de Châtelaine , par l’Association intégration mineurs sans statut légal et famille Genève, et en hôtel, via l’association Païdos. Les femmes seules seront, elles, prises en charge par l’Armée du Salut, à l’hôtel. Quant aux hommes seuls, ils se verront proposer des places en hébergement collectif par Cause et la Ville de Genève.

Négociations budgétaires

Des solutions en surface plutôt qu’en sous-sol

C’est cette même volonté qui a présidé à l’élaboration du nouveau dispositif d’aide qui devrait entrer en vigueur en octobre 2022, après consultation avec les partenaires associatifs. La Ville entend sortir d’une logique strictement de «protection» pour aller vers davantage «d’insertion». Pour remplacer le foyer Franck Thomas dès fin septembre, deux hôtels, qui seront mis à disposition non plus seulement la nuit, mais 24h/24, et un abri PC seront ouverts aux sans-abris. Les services sociaux se concentreront «sur les personnes avec statut ou en demande de régularisation qui ne devraient déjà plus dormir dans la rue, puisqu’elles ont des droits», selon Christina Kitsos. L’entrée se fera non plus via une hotline téléphonique, mais dans un point d’accueil physique.