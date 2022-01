Social – Genève veut doper la lutte contre le surendettement 

La santé, le logement, l’emploi ou encore les finances publiques. Le surendettement ne touche pas uniquement les finances, mais divers aspects de l’existence des personnes concernées par des dettes importantes, a souligné mercredi Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat chargé de la Cohésion sociale. Il présentait son projet de loi contre le surendettement, adopté le matin même par le gouvernement genevois. Le magistrat a relevé que, bien que non exactement quantifiable, le phénomène est en augmentation dans notre pays «et Genève n’est pas épargnée, comme on peut l’imaginer en constatant l’augmentation du nombre de faillites et de poursuites».

Etudier le phénomène pour le combattre

La loi de lutte contre le surendettement se structure autour de quatre axes. Une plateforme cantonale sera chargée de l’identification des causes structurelles du phénomène. Elle sera composée de spécialistes cantonaux et municipaux, de représentants de l’Hospice général et d’universitaires. Un volet de prévention et de sensibilisation est prévu afin de s’adresser à des groupes ciblés, comme les jeunes adultes, mais également à l’ensemble de la population.