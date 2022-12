Genève veut mettre au pas Chaskis, le livreur d’Uber Eats

Cette décision en suit une identique, rendue cet été au «détriment» de Simple Pay. Ce sous-traitant du livreur de repas Smood avait alors coulé : reclassé en loueur de services, il aurait dû payer le temps d’attente (et non juste celui de course) des employés, ce que son modèle interdisait.

Effet suspensif obtenu

Chaskis a contesté en justice le point de vue de l’État et obtenu l’effet suspensif. L’affaire ne devrait pas être jugée sur le fond avant des mois, outre sa chance de monter au Tribunal fédéral. Chaskis paie pourtant à l’heure et ne pratique pas le travail sur appel, comme feu Simple Pay. La société lutte car «elle considère qu’elle ne pratique pas la location de services et n’a pas à se soumettre à autorisation». Elle ne veut «pas déléguer la relation avec ses employés à des tiers» dit son conseil Me Sarah Halpérin.