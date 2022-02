E-démarches : Genève veut mettre fin au casse-tête des impôts

Le Conseil d’État a validé un budget de 6,2 millions de francs destiné au développement de services en ligne plus simples et plus intuitifs.

Canton de Genève

Rendre les déclarations fiscales aussi simples qu’un jeu d’enfants. C’est l’objectif du Conseil d’État qui a alloué 6,2 millions de francs en ce sens. Ce crédit est destiné à la création d’un outil interactif pour faciliter les démarches en ligne, a annoncé mercredi le gouvernement.

La plateforme tiendra ainsi compte du profil du contribuable. Si sa situation n'a pas évolué, seules quelques informations lui seront demandées sans passer en revue l'ensemble des rubriques. Les améliorations porteront également sur la mise à disposition de fonctionnalités sur les téléphones portables permettant, par exemple, d'intégrer aisément les différents justificatifs requis. Le projet aboutira, par ailleurs, à la création d'un portail dédié aux notaires. De nouveaux services destinés spécifiquement aux mandataires sont aussi prévus. La taxation des indépendants et celle des promoteurs immobiliers, des remises de commerce et des agriculteurs feront aussi l’objet d’une remise à niveau pour en améliorer la qualité.

Ces différents développements, qui devraient se déployer dès 2027, permettront d’économiser l’équivalent de cinq postes à temps plein.