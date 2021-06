Formation - Genève veut sauver ses places d’apprentissage

Genève compte plus de 2000 entreprises formatrices.

Promouvoir l’apprentissage et surtout conserver le nombre de places disponibles en la matière à la rentrée: c’est un peu le double défi que doit relever le Département de l’instruction publique (DIP). Il a annoncé mardi la poursuite de son plan d’urgence du printemps 2020, quand mille places risquaient de manquer , au début de la crise sanitaire . Cela avait porté ses fruits: 2583 contrats avaient été signés, soit trois de plus qu’en 2019. «On revient de loin», a souligné la conseillère d’État Anne Emery-Torracinta, cheffe du DIP. Toutefois, il faut remettre l’ouvrage sur le métier: selon un récent sondage, près de 30% des entreprises formatrices songent à renoncer à engager un apprenti et environ 20% hésitent.