Genève veut tester la vente contrôlée de cannabis

Une loi autorisant la consommation récréative de cannabis dans le cadre d’expérimentations scientifiques est entrée en vigueur en mai 2021. Getty Images

Après Lausanne, Bâle, Berne ou encore Zurich, c’est au tour de Genève de tester la vente régulée de cannabis. D’ici quelques jours, l’association ChanGE va déposer une demande auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour mettre en route un projet pilote. Au programme: la commercialisation de «weed» auprès d’environ 1000 personnes. Celles-ci seront triées sur le volet. «Elles devront être majeures, consommer à des fins récréatives, mais sans être dépendantes», résume Daniele Zullino, médecin chef du Service d’addictologie des HUG. Ainsi, seuls les consommateurs occasionnels seront acceptés.

Trouver de nouvelles solutions

Cet essai, soutenu par le Canton et la commune de Vernier, qui accueillera une boutique de cannabis à but non lucratif, s’accompagnera d’une recherche menée par les Hôpitaux Universitaires (HUG) et l’Université de Genève (Unige), durant trois ans.

«Face à un système de répression qui a démontré son inefficacité et à un marché noir fortement implanté, nous devons étudier de nouvelles solutions, comme le passage à un marché légal et contrôlé», a lancé, mardi, Mauro Poggia, chargé du département de la santé et de la sécurité. Pour le conseiller d’Etat genevois, ce projet permettra aussi de «mieux calibrer les mesures de prévention des addictions et de protection de la jeunesse».

Herbe, vapote et résine en vente

Ruth Dreifuss, présidente de l’association ChanGE, espère pouvoir commencer la vente au mois de juin prochain. «Les participants pourront obtenir au maximum 10 grammes de THC pur par mois, à raison de 3 grammes par dose. Il n’y aura pas que de l’herbe, mais aussi du cannabis sous forme de vapote et de la résine», a détaillé l’ancienne conseillère fédérale. En revanche, aucun produit alimentaire, tel que des «space cookies» ne seront fournis. Mais avant cela, il faut encore que l’OFSP donne son feu vert, puis produire le cannabis, qui devra être bio et local, soit cultivé dans le canton de Vaud et de Genève.

Vernier accueillera la boutique

Enfin viendra la commercialisation des produits qui se fera dans la commune de Vernier. «C’est une ville populaire, où nous connaissons des problèmes avec le deal de rue. Il était essentiel pour nous de nous associer à ce projet, afin d’apporter une réponse globale à cette problématique», a confié Martin Staub, conseiller administratif. Pour l’heure, ni le lieu ni l’organisme qui tiendra la boutique ni le nom des producteurs n’ont été révélés. Mais le responsable l’assure, «ce sera dans une zone facilement accessible depuis le centre-ville et bien visible».

Le budget prévisionnel de l’ensemble du projet est estimé à 850’000 francs. Deux fondations ont subventionné le lancement de ce test. A terme, il devrait s’autofinancer grâce aux ventes de stupéfiants, dont le prix sera le même que sur le marché noir.



A Lausanne, on attend le feu vert Dans le canton de Vaud, la Municipalité et Addiction Suisse ont créé l’association Cann-L afin de piloter un essai similaire. La demande d’autorisation, déposée en juin dernier, «est en cours d’analyse», indique la Ville. Un lieu de vente au centre-ville devrait ouvrir courant 2023. «Actuellement, nous avons une bonne option, relatent les autorités. Nous communiquerons l’emplacement lorsque le bail aura été signé.» Plus de 1500 personnes se sont déjà manifestée pour participer et 980 pourraient répondre aux critères. «Ce sont des résultats très encourageants», souligne Emilie Moeschler, municipale chargée des Sports et de la Cohésion sociale. Au total, une dizaine de localités suisses ont soumis un dossier à Berne pour tester la vente contrôlée de cannabis. «La spécificité du modèle genevois, c’est le caractère participatif de l’association – créée pour l’occasion en avril dernier» , souligne Ruth Dreifuss. Celle-ci sera non seulement composée de représentants des autorités, mais également de consommateurs. Une «cannabis communauty» sera aussi constituée, afin de permettre aux participants de dialoguer et partager leur expérience. Dès le mois de novembre, l’association prévoit de communiquer auprès de la population, qui peut d’ores et déjà s’informer en écrivant à l’adresse contact@changegeneve.ch.



Pour la science Dans le cadre du projet, les participants devront se soumettre à une recherche scientifique. Celle-ci portera sur les risques sanitaires et sociaux. L’Unige s’intéressera à l’impact de la vente sur le voisinage et évaluera le sentiment de sécurité ressenti par les consommateurs. Les Hôpitaux Universitaires de Genève, eux, étudieront les effets du modèle de marché légal sur la consommation des participants, notamment sous l’angle de l’addiction.