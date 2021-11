Votation – Genève veut une loi pour virer ses conseillers d’Etat

Critères arbitraires et arme politique

Leur coprésident, Marc Wuarin, juge que la perte de confiance comme motif de destitution est une notion «floue» et, pour tout dire, «arbitraire». Selon lui, on a en réalité fabriqué une «Lex Maudet, en oubliant certains principes de notre démocratie comme la présomption d’innocence, car on soumettrait le sort d’un magistrat aux élus, pas à la justice. Pourquoi ne pas avoir choisi des critères objectifs? Une destitution consécutive à une condamnation pénale, par exemple, comme c’est le cas à Neuchâtel».

Le peuple aura le dernier mot

Enfin, Pierre Conne refuse de lister des motifs de destitution d’un conseiller d’Etat. «Il en manquera toujours un et on risque de créer un inventaire à la Prévert. On doit juste pouvoir poser la question de la confiance envers un magistrat, puis vérifier que les députés et le peuple la lui conservent.»