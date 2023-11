Genève: Vexée, elle envoie l’image d’un pénis à sa cliente 

Suivie pour ses excès de colère

Lors de son audition auprès de la police, la professionnelle a confié avoir peu apprécié l’attitude «directive», «les ordres et les remarques» de l’acheteuse. «En outre, cette dernière ne s’est pas présentée à un rendez-vous sans avertissement préalable.» De quoi mettre en colère la photographe. Cerise sur le gâteau, en plus de légender les photos avec des insultes, parmi les images de chien, elle a glissé celle d’un pénis en érection. Questionnée à ce sujet, la jeune femme de 24 ans explique avoir voulu «toucher au plus profond de son âme» cette grand-maman. Et d’ajouter qu’elle «ne souhaite nullement s’excuser pour ce qu’elle a fait.»