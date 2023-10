Genève: Violences entre filles: une élève passée à tabac

Photo d’illustration. MAXPPP

La vidéo dure une minute. Et peut heurter les plus sensibles. La scène se déroule dans la cour d’un cycle d’orientation de la Ville de Genève, mercredi 11 octobre, durant la pause matinale. On y voit deux adolescentes, âgées d’une quinzaine d’années, s’agripper. L’une semble reculer sous l’assaut de sa rivale et tenter de se défendre. Elle parvient à faire tomber son adversaire et essaie de la maîtriser en lui maintenant les bras et les mains.

L’assaillante réussit toutefois à reprendre l’avantage. Elle assène plusieurs coups de poing dans la tête de l’adolescente, désormais couchée par terre. C’est alors qu’une troisième jeune fille se mêle à la bagarre, frappant à son tour la victime au sol. Cette dernière est finalement rouée de coups de pied dont plusieurs à la tête, par le duo, avant d’être abandonnée là. Un passage à tabac qui se passe sous le regard accompagné des rires, des commentaires, voire des encouragements d’une vingtaine d’élèves. Dont aucun n’intervient, certains se contentant de filmer.

La suite, c’est Lina*, l’adolescente tabassée, qui la raconte: «J’avais mal à la tête et aux côtes. Quand je me suis relevée, je ne voyais rien. C’était tout noir. J’ai demandé à plusieurs élèves présents de m’accompagner à l’infirmerie. Ils ont dit non. Une fille m’a finalement accompagnée jusqu’au secrétariat. J’ai demandé à voir la doyenne qui a appelé ma mère.» Cette dernière reçoit l’appel alors qu’elle est au travail. Elle vient immédiatement chercher sa fille au cycle et l’emmène aux urgences, où elles passent l’après-midi. «Finalement, je n’avais rien de grave. Mais je n’ai pas dormi durant toute la nuit suivante et j’ai eu des maux de tête durant trois à quatre jours.»

Plainte déposée

Le jeudi, Lina et sa mère vont au poste afin de déposer une plainte contre les deux jeunes bagarreuses. «La police a été surprise de ne pas avoir été appelée par l’établissement», souligne la maman. Également étonnée de ne pas avoir de nouvelles du doyen, elle le contacte et réclame un rendez-vous. Il est fixé au vendredi. «À peine entrée dans son bureau, je l’ai senti sur la défensive. Il avait entendu les deux autres filles et m’a dit que tout ce qui s’était passé était la faute de Lina.»

Soutenant sa fille, la mère montre la vidéo au doyen. De quoi le faire sensiblement changer d’avis. S’ensuit une exclusion des deux assaillantes jusqu’au mercredi suivant. Mais aussi d’une journée pour Lina, «pour une question d’équité car elle s’est aussi bagarrée», selon les termes qu’aurait employés le doyen. «C’est vraiment injuste, réagit Lina. Je n’ai rien fait! Je me suis fait agresser et j’ai essayé de me défendre.»

Insultes sur les réseaux sociaux

Interrogé sur cette affaire, le Département de l’instruction publique (DIP) juge pour sa part que «des sanctions proportionnelles aux faits ont été prises à l’encontre des protagonistes de la bagarre». La porte-parole Lauranne Peman-Bartolini explique: «Selon nos informations, celle-ci faisait suite à des échanges d’insultes sur les réseaux sociaux et à d’autres événements survenus en dehors de l’établissement et hors temps scolaire.» Quant à savoir pourquoi il n’y avait pas de surveillant dans la cour au moment des faits, la communicante indique: «La bagarre s’est déroulée très vite, en tout début de récréation. Le temps que les surveillants interviennent, les faits de violence s’étaient déjà déroulés.» Et d’ajouter: «Faire intervenir la police aurait eu du sens pour stopper la bagarre, mais celle-ci s’est déroulée et terminée en quelques minutes à peine.»

Le dépôt de plainte relève, lui, d’une décision des parents. Quant au déclenchement d’éventuelles mesures de prévention, la porte-parole relève que «le conflit qui a mené à cette bagarre s’est déroulé en dehors du périmètre scolaire, notamment sur les réseaux sociaux. L’établissement n’en avait pas connaissance.» Impossible dès lors de prendre des mesures en amont. Le DIP conseille enfin aux élèves impliqués dans ce type de conflits d’avertir leurs parents, qui doivent, à leur tour, avertir l’établissement.

Depuis les faits, Lina a tenté de revenir en classe. «Le lundi, j’ai essayé d’y retourner. Mais j’avais des marques sur le visage. Je suis allée devant la porte de ma salle et je n’ai pas réussi à entrer. Je me sentais angoissée.» Elle rejoint finalement le bureau du doyen afin de trouver une solution. «L’établissement est mobilisé pour préparer la suite de la scolarité des élèves concernées ainsi que pour rétablir un climat scolaire apaisé», assure la porte-parole du DIP. La mère de Lina, quant à elle, a entamé des démarches pour changer sa fille d’école.

Les filles se battent aussi Des filles qui se donnent des coups de poing et de pied, l’image peut surprendre. Un rapide tour sur les réseaux sociaux suffit pourtant à démontrer que ce n’est pas si rare. Selon le rapport SIGNA qui recense les faits de violence dans les établissements scolaires publics à Genève, la proportion des filles impliquées dans des incidents graves reste toutefois minoritaire par rapport aux garçons. Ainsi sur l’année scolaire de 2021 – 2022, sur 254 actes recensés, les élèves féminines représentent 13% des auteurs (45% pour les élèves garçons). Une proportion qui varie peu ces cinq dernières années. C’est au cycle que les filles sont le plus bagarreuses. Ainsi, sur près de 100 actes graves recensés au sein de l’enseignement secondaire I, 23% sont le fait d’élèves filles (45% pour les garçons). Et seulement 8% à l’enseignement secondaire II.