Genève: Violent règlement de comptes devant la justice

Tournevis, spray au poivre, tabouret, barre de fer et batte de baseball. La liste fait froid dans le dos. Tels sont les moyens qui auraient été employés en février 2021 lors de l’agression d’un homme d’une vingtaine d’années à Châtelaine. Selon «La Tribune de Genève» qui assiste au procès entamé mardi devant le Tribunal correctionnel de Genève, une habitante du quartier a filmé la scène. En toile de fond de ce passage à tabac, une histoire de paris sportifs illégaux. Comme le raconte Léman Bleu , le principal prévenu tenait un site clandestin. Un jour, le plaignant remporte son pari. Ne voyant pas arriver ses gains, il se rend chez l’administrateur de la plateforme afin de réclamer son dû. Et finit par se faire rouer de coups.

Les quatre prévenus contestent avoir tendu un guet-apens à la victime et livrent des explications confuses quant à leur présence sur les lieux, qui plus est armés, entre autres, d’une batte de baseball. Pas de quoi convaincre la procureure Victoria de Haller. Citée par la Tribune, elle assure qu’il s’agissait d’une «agression organisée». Et requiert six ans ferme, avec expulsion du territoire à l’encontre du principal prévenu. Ainsi que des peines avec sursis partiel pour les trois autres. Le plaignant, poursuivi pour injures et menaces, pourrait quant à lui prendre des jours-amende avec sursis. Le procès se poursuit aujourd’hui.