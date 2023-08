Genève: Vol d’objets de la dynastie Ming: 3 condamnés

Coopération avec la Suisse

La «Met Police» précise que l’opération d’infiltration a permis de récupérer cette précieuse pièce, le 15 octobre 2021. Saluant la coopération entre Londres et la Suisse, l'inspecteur-détective en chef, Matt Webb, du Met's Specialist Crime, déclare: «Le groupe du crime organisé impliqué dans cette infraction croyait pouvoir commettre des infractions importantes à l'échelle internationale et qu'il n'y aurait pas de conséquence. Ils se sont trompés!».

Deux hommes âgés respectivement de 47 et 26 ans ont été condamnés pour recel, vendredi 18 août, à Londres. Un troisième, âgé de 31 ans, avait plaidé coupable pour la même infraction lors d'une audience ayant eu lieu en mars. Selon le communiqué, «tous trois seront condamnés le 13 octobre». Les deux premiers ont été placés en détention provisoire et le troisième libéré sous caution.

Opération d’infiltration

C’est en juillet 2020 que la police métropolitaine de Londres reçoit l’appel d'une maison de vente aux enchères. Un inconnu lui avait envoyé un mail indiquant qu’il savait où se trouvait le vase volé et qu’il souhaitait obtenir une estimation. Via l’adresse IP, les enquêteurs retrouvent la trace du trentenaire. Commence alors l’opération d’infiltration. Une fois le vase mis en vente, les enquêteurs prétendent vouloir l’acheter pour un demi million de francs. Rendez-vous est pris dans un hôtel du centre de Londres. Là, les agents récupèrent le vase et interpellent le plus âgé des malfrats. Puis, l’analyse des données téléphoniques permet de faire le lien avec les deux autres.