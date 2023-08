Genève: L'Etat allège les règles des voyages scolaires en avion

Un appel au bon sens

La décision du DIP reste en travers de la gorge de Caroline Marti, cheffe du groupe socialiste au Grand Conseil: «C’est un très gros retour en arrière, qui va à l’encontre des efforts de réduction des gaz à effet de serre et du Plan climat cantonal.» L’élue déplore aussi une initiative qui met à mal «le rôle d’exemplarité que doit jouer l’Instruction publique en matière de lutte contre le réchauffement climatique». La nouvelle directive n’encourage pas à prendre l’avion, rétorque de son côté Yvan Zweifel, chef de la députation PLR, le parti de la conseillère d’Etat Anne Hiltpold, chargée du DIP. «Simplement, elle limite l’effet de seuil et rend les choses plus pragmatiques». Le député compte ainsi sur «la responsabilité et le bon sens des enseignants et des directions d’établissement lorsqu'ils préparent un voyage. Il ne faut évidemment pas se rendre à Paris en avion, mais en train.»