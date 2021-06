bellinzone (TI) : Genevois présumés jihadistes jugés par le Tribunal fédéral

Deux hommes qui fréquentaient la mosquée du Petit-Saconnex et avaient tenté de rallier la Syrie en 2015 font face à la justice fédérale.

Deux Genevois comparaissent libres ce mercredi devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Selon la RTS, ils fréquentaient un groupe de jeunes radicalisés à la mosquée du Petit-Saconnex (GE) entre 2014 et 2015. Cette année-là, ils avaient tenté de rejoindre la Syrie, via la Turquie, où ils avaient été arrêtés. Ils sont aussi soupçonnés d’avoir partagé de la propagande du groupe État islamique (EI), de s’être entraînés au tir et d’avoir financé un réseau clandestin de l’EI.