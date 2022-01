Hockey - Génie, chance ou... Crosby?

Vendredi soir, les Penguins ont vaincu les Columbus Blue Jackets sur le score de 5-2. Sidney Crosby en a profité pour réussir son 12e hat-trick en carrière. Jusqu'ici, rien que de très normal pour l'un des meilleurs manieurs de rondelles de la planète hockey. Mais c'est le but qui a fait lancer des casquettes au public qui interroge. «Sid the Kid» a-t-il volontairement marqué le 5e dans la cage vide?

On peut en effet se poser la question. Car la star était dans son camp et a visé la bande, avant que le puck ne franchisse la ligne. Il y avait bien un de ses coéquipiers pas loin de là où est passé le puck, mais il est impossible que Crosby ait ainsi manqué sa passe. Du coup, on aurait peut-être ici juste assisté à un nouveau coup de génie du No 87.