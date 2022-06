Football: Gennaro Gattuso: «Moi, raciste?»

Annoncé du côté de Valence où il aurait signé un contrat de deux ans selon la «Gazzetta dello Sport», l’ancien international italien et joueur du FC Sion (2012-2013), Gennaro Gattuso, ne semble pas vraiment faire l’unanimité du côté de l’Espagne.

Un hashtag #NoToGattuso était visible et largement partagé ces derniers jours sur Twitter, où des internautes ont déterré quelques anciennes déclarations de Gattuso. Il est notamment reproché à l’ex-international italien son rejet du mariage homosexuel, un machisme certain en ce qui concerne le statut des femmes dans le football, et des prises de position jugées racistes.