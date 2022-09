Justice : Génocide au Rwanda: le procès de Félicien Kabuga s’ouvre à La Haye

Félicien Kabuga, ancien homme d’affaires, âgé aujourd’hui de 87 ans, était en 1994 l’un des plus riches du Rwanda. Il est jugé pour avoir mis sa fortune et ses réseaux au service du génocide qui a fait plus de 800’000 morts selon l’ONU, essentiellement au sein de la minorité tutsi.