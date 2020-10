Justice internationale : Génocide au Rwanda: transfert ordonné de Kabuga à La Haye

Le «financier» présumé du génocide des Tutsis au Rwanda, actuellement détenu en France, va être transféré à La Haye «pour un examen médical détaillé» avant d’être jugé en Tanzanie.

Actuellement détenu en France, Félicien Kabuga devait être remis à Arusha, en Tanzanie, pour y être jugé par le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI) – qui possède une division à Arusha et une à La Haye – notamment pour génocide et crimes contre l’humanité.

Arrêté en mai près de Paris après 25 ans de cavale, le vieil homme, âgé de 87 ans selon ses dires, est accusé d’avoir participé à la création des milices hutu Interahamwe, principaux bras armés du génocide de 1994 qui fit 800’000 morts selon l’ONU, essentiellement au sein de la minorité tutsi. Sa défense avait demandé que Félicien Kabuga soit définitivement transféré aux Pays-Bas et non à Arusha, «compte tenu de son âge, de sa santé fragile et de la présence de l’épidémie de Covid-19 en Tanzanie».