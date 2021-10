Coronavirus : «Génocide», l’UDC schwytzoise soutient un élu après un discours controversé

Lors de la manif antimesures de samedi à Rapperswil, le député UDC David Beeler a notamment fait un parallèle entre la Suisse et le IIIe Reich. Son parti ne veut pas l’exclure.

«Notre police tire sur les manifestants, elle frappe des femmes et des personnes âgées», a-t-il notamment clamé. Il n’a pas épargné le Conseil fédéral. Ce dernier «chie» sur la constitution et veut mener les Suisses «à un asservissement total», a déclaré M. Beeler. Selon lui, «notre Conseil fédéral a trahi le pays, il l’a vendu au grand capital.» Le politicien UDC est d’avis que la «loi martiale» prévaut en Suisse. «Les responsables de cette pandémie devraient être traduits devant un tribunal militaire», a-t-il poursuivi.

Comparaison avec l’holocauste

Il a également diffusé une théorie selon laquelle «des centaines, non, des milliers de personnes sont déjà mortes dans notre pays, à cause de la vaccination». Dans son discours, il a incité à renverser le pouvoir par la force. «Nous voulons défendre la liberté et nous sommes prêts à donner notre vie s’il le faut», a déclaré le politicien UDC sous un tonnerre d’applaudissements. Le député a aussi appelé la police à «se battre à nos côtés» et il a exhorté l’audience à combattre «jusqu’à la dernière goutte de sang».