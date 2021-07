Bienne (BE) : Gens du voyage expulsés d’un terrain au sud de la Tissot Arena

Des gens du voyage qui occupaient un terrain à côté du complexe sportif biennois risquaient de voir leurs véhicules remorqués ce mercredi. Ils ont quitté les lieux la veille.

En juin dernier, des gens du voyage se sont installés sur le terrain situé au sud de la Tissot Arena, à Bienne (BE). Le 29 juin, communique la Direction biennoise de l ’ action sociale et de la sécurité, la Ville les a enjoints à quitter cette parcelle, leur accordant un délai au lendemain, à 14h, «délai qui n’a pas été respecté».

Injonction ignorée

Police en renfort

Au vu de cette situation, la moitié des gens du voyage ont quitté le terrain il y a quelques jours et repris la route. Selon le droit et les décisions prises par le Tribunal régional, la Ville de Bienne disposait de la «compétence d’évacuer dans un premier temps le site, puis de faire remorquer les véhicules».

Terrain bloqué

Dans ce contexte , les gens du voyage encore présents sur le terrain ont quitté les lieux ce mardi soir. Les services municipaux ont ensuite entièrement sécurisé le terrain et en ont bloqué l’accès au moyen d’éléments de construction.

Un petit groupe de gens du voyage est revenu durant la nuit et s’est installé un peu plus loin, près de la gare des Champs-de-Boujean. Le lendemain, à 8h30, la police bernoise les a amendés et leur a ordonné de quitter le site.