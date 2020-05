France voisine

Gens du voyage sensibilisés au Covid-19

La section suisse de Médecins sans frontières est intervenue en Haute-Savoie pour informer et limiter les risques de contagion au coronavirus.

À Annemasse et à Viry (F), les aires d’accueil pour gens du voyage, surpeuplées, ont reçu la visite de la mission suisse de Médecins sans frontières. Après une semaine de panique suite au diagnostic positif au coronavirus d’un enfant – finalement erroné –, la préfecture a demandé à ce que cette communauté soit sensibilisée à la maladie et aux démarches à entreprendre en cas de symptômes, écrit «Le Messager». Un syndicat local avait notamment alarmé les autorités sur la promiscuité dans laquelle vivent les gens du voyage. En effet, plus de 80 caravanes stationnent sur ces deux aires.