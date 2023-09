Genthod (GE): Le centre de soins pour oiseaux pas encore sauvé

Milliers d’oiseaux sauvés et soignés

Créé en 1975, le Centre ornithologique de réadaptation comprend aujourd’hui deux infirmeries, une unité vétérinaire, une nurserie, une salle de quarantaine et une trentaine de volières. L’an dernier, celui-ci a accueilli 2400 oiseaux sauvages, pour quelques jours ou plusieurs mois, selon leur état de santé. Les tâches du personnel ne se limitent pas aux soins. Les collaborateurs effectuent aussi de nombreux sauvetages sur le terrain, et ils fournissent par ailleurs des conseils et des expertises, aux particuliers comme aux collectivités publiques. Enfin, le COR a une vocation pédagogique: des classes d’école visitent les lieux chaque année.