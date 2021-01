Union européenne : Géoblocage de jeux vidéo jugé illicite

La Commission européenne a infligé mercredi un total de 7,8 millions d’euros d’amendes à la plateforme de jeux vidéo Steam et cinq éditeurs pour une entente ayant pénalisé les consommateurs en limitant la concurrence.

Valve, propriétaire de la plateforme Steam qui propose plus de 35000 jeux, avait choisi de ne pas coopérer à l’enquête avec les autorités, et écope d’une amende de plus de 1,6 million d’euros.