Geoffroy Lejeune prend officiellement ses fonctions au «JDD»

Geoffroy Lejeune, 34 ans, soutien du candidat d’extrême droite, Eric Zemmour, à l’élection présidentielle de 2022, prend ses fonctions de directeur de la rédaction du «JDD» dans un climat très conflictuel entre la rédaction du journal et la direction du groupe Lagardère, propriétaire actuel. Sa nomination, annoncée le 22 juin, a aussitôt déclenché une grève de la rédaction , reconduite depuis à la quasi-unanimité, une durée inédite dans l’histoire du journal.

Le milliardaire Vincent Bolloré

Cela fait ainsi six semaines que le «JDD», institution dominicale en France, dans laquelle les puissants de tous bords se plient régulièrement au jeu de l’interview, ne paraît pas. La rédaction refuse d’être dirigée par Geoffroy Lejeune, «dont les valeurs sont en totale contradiction avec celles du «JDD», et demande au groupe d’«offrir aux journalistes des garanties d'indépendance juridique et éditoriale».