Géologie : Le lac Crawford choisi comme témoin de l’Anthropocène

L’«époque de l’humain»

Les sédiments stratifiés au fond de cette petite étendue d’eau de 1 km 2 , chargés de microplastiques, de cendres de combustion du pétrole et du charbon, et de retombées des explosions de bombes nucléaires, constituent la meilleure preuve qu’un nouveau chapitre de l’histoire de la Terre s’est ouvert, ont conclu les membres du groupe de travail sur l’anthropocène. Mais l’approbation officielle par les autorités géologiques mondiales que la Terre serait sortie de l’holocène, la période commencée il y a environ 12’000 ans, à la fin de la dernière glaciation , pour entrer dans l’anthropocène, l’«époque de l’humain», reste très incertaine.

«Ce vote au sein du groupe de travail est une étape de routine du plus bas niveau», a commenté auprès de l’AFP Stanley Finney, secrétaire général de la puissante Commission internationale de stratigraphie (ICS), à laquelle le groupe de travail sur l’anthropocène doit encore soumettre les conclusions de ses travaux commencés en 2009. «Ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils pourront être soumis à un examen par les pairs et que les preuves et les arguments pourront être véritablement évalués», a ajouté ce scientifique, qui pilote cette commission chargée d’élaborer la frise découpant méthodiquement les 4,6 milliards d’années de l’histoire de la Terre en ères, périodes, époques et âges géologiques.