Inondations : George Clooney aide les locaux après des pluies torrentielles

L’acteur a vu la région qu’il habite avec sa famille dévastée par de fortes inondations. Touché, il soutenu ses comparses sinistrés.

Résident du Lac de Côme au nord de l’Italie avec sa femme avocate, Amal, 43 ans, et ses jumeaux de 4 ans, Ella et Alexander, Georges Clooney a été témoin des fortes pluies diluviennes qui ont touché la région de plein fouet ces derniers jours. Sensible à la situation de ses voisins locaux démunis et délogés, la star hollywoodienne n’a pas hésité à proposer son aide, physique et financière.