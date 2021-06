États-Unis : George Clooney s’engage pour les lycéens défavorisés

L’acteur et plusieurs stars hollywoodiennes veulent permettre à des adolescents d’accéder aux métiers du cinéma.

George Clooney et plusieurs de ses confrères et consœurs ont annoncé lundi 21 juin 2021 le lancement d’un programme éducatif destiné à préparer des lycéens de Los Angeles, défavorisés ou issus de minorités, à intégrer les métiers du cinéma.

Ce programme, qui sera parrainé par Clooney lui-même, Eva Longoria («Desperate Housewives») ainsi que Don Cheadle (le superhéros War Machine de la saga Marvel), débutera à la rentrée 2022 et s’adressera initialement à des adolescents âgés de 14 à 16 ans, scolarisés dans un lycée du centre-ville de Los Angeles. Il a vocation à être étendu à d’autres établissements scolaires publics de la ville. Le district scolaire de Los Angeles, deuxième plus important du pays, compte quelque 650’000 élèves, majoritairement issus de foyers à revenus modestes et souvent de familles afro-américaines ou hispaniques.