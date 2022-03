Football – George Clooney volera-t-il au secours de Wayne Rooney?

George Clooney en 2016 lors du tournage de «Money Monster», le film dont il a partagé l’affiche avec Jack O’Donnel, l’homme qui lui a fait découvrir et aimer Derby County. AFP

Derby County vit l’une des saisons les plus pénibles de son histoire. Scotché à la dernière place du classement de Championship depuis le début de l’exercice, l’équipe entraînée par Wayne Rooney, l’ancienne star de Manchester United et des Three Lions, risque fort de culbuter en Division 1 dans quelques semaines. Non pas parce que le rendement des Rams sur le terrain est très décevant mais essentiellement en raison d’une situation financière catastrophique. A tel point que le club a déjà été pénalisé de 21 points depuis août dernier. Sans cette sanction, Derby serait d’ailleurs déjà certain de conserver sa place dans une deuxième division anglaise au sein de laquelle il évolue depuis 2008 et une dernière relégation sans gloire de Premier League avec le pire total de points (11) de l’histoire.

Malgré les huit unités de retard que Derby compte encore sur Reading, le premier non relégable, les supporters des Rams veulent encore croire en un double petit miracle. D’abord à un maintien sportif arraché in extremis – il ne leur reste que sept matches pour le réaliser – puis, surtout, l’arrivée d’un bienfaiteur capable de remettre de l’ordre dans les finances du club.

Une passion née en 2016

Un héros qui pourrait avoir pour nom George Clooney. Interviewé par le quotidien britannique The Sun, le week-end dernier, l’acteur et réalisateur américain, qui vit dans le Berkshire en compagnie de sa femme, Amal, y a raconté comment il est devenu supporters des Rams. «C’est Jack O’Donnel qui m’a fait découvrir les Rams il y a quelques années lorsque nous avons tourné un film ensemble (Money Monster). J’ai commencé à lui poser des questions et il était inarrêtable. J’ai écouté l’histoire du club qui était assez intrigante. Tout cela a stimulé mon imagination. J’ai ensuite regardé quelques matchs à la TV et, petit à petit, j’ai commencé à mieux comprendre le foot et à suivre les résultats de Derby County. Je n'ai plus cessé de suivre le club depuis ce moment.»

«Être propriétaire d’un club est probablement la chose qui ressemble le plus à jouer. Et qui sait, un jour prochain peut-être…» George Clooney, acteur et supporter de Derby County

Un intérêt qui est en train de virer en véritable passion. «Derby est un club qui a une histoire fantastique et qui, j’en suis certain, a aussi un grand avenir devant lui, continue George Clooney. Je sais que récemment il a eu de gros problèmes, mais rien qui ne puisse être réglé. Compte tenu de la situation dans laquelle elle se trouve, l’équipe a eu une attitude remarquable et elle a aussi bien joué. De leur côté, les supporters ont eux aussi pleinement rempli leur rôle, comme les joueurs sur le terrain.»

Deux titre dans les années 70

Des propos qui ont fait chaud au cœur de tous ceux qui restent attachés à un club qui a marqué l’histoire du football anglais, dans les années 70, en remportant à deux reprises (1972 et 1975) le titre de champion et en atteignant même les demi-finales de la Coupe des clubs champions en 1973.