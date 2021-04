Procès de Derek Chauvin : George Floyd: le jury est parvenu à un verdict

Les jurés au procès de Derek Chauvin, le policier accusé d’avoir tué George Floyd, sont parvenus à un verdict. Il devrait tomber dans les prochaines minutes.

«Un verdict a été obtenu et sera lu publiquement au tribunal entre 15h30 et 16h00 (entre 20h30 et 21h00 GMT) à Minneapolis ce mardi», a indiqué la cour. Le jury s’était retiré lundi pour délibérer à huis clos, après avoir entendu les ultimes arguments de l’accusation et de la défense.