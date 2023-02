Georges Godel élu président de Cremo, malgré la polémique

Malgré les critiques de certains politiques fribourgeois et l es menaces d’un éventuel boycott des produits de ce fleuron de l’économie cantonale, Georges Godel fait son entrée au Conseil d'administration de Cremo S.A. Ainsi en ont décidé les actionnaires de la société, lors de leur assemblée extraordinaire de ce vendredi. Par la suite, le Conseil d'administration du groupe actif dans l’industrie laitière a désigné l’ex-conseiller d’Etat comme son nouveau président. Il succède au démissionnaire, Alexandre Cotting.

Alexandre Cotting avait quitté son poste en raison des divergences de point de vue sur la gestion de l’entreprise avec l’actionnaire principal, la Fédération des Sociétés Laitières Fribourgeoises (FSFL). L’annonce de la possible nomination de Georges Godel à la présidence du conseil d’administration de Cremo, le mois dernier, avait été jugée «consternante et inquiétante», par les députés socialistes, David Bonny et Gaétan Emonet. Ces derniers craignaient un éventuel boycott des produits du groupe par la population fribourgeoise, après la sortie d’un livre controversé de l’ex-conseiller d’Etat. Des craintes qui n’ont pas été jugées sérieuses par les actionnaires de Cremo.