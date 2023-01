Fribourg: avec Georges Godel, Cremo s’expose à un boycott

Georges Godel a écrit un livre que nombre de Fribourgeois ont mal digéré. RTS/Screenshot

Les mots choisis sont très durs. «L’annonce récente de la possible nomination de Georges Godel à la présidence du conseil d’administration de Cremo SA semble consternante et inquiétante», estiment les députés socialistes, David Bonny et Gaétan Emonet. Le fait est que l’entreprise vit des moments ardus, mis en lumière notamment par la fermeture du site de production de Steffisburg (BE) et celle annoncée de celui de Lucens (VD).

Malgré tout, elle reste stratégique pour le canton de Fribourg, par son importance pour l’agriculture et l’industrie alimentaire, deux piliers de l’économique fribourgeois. Selon les députés, «une vision stratégique innovante et à long terme est essentielle pour garantir la prise en charge d’une part importante du lait fribourgeois et pour garantir les emplois».

Population fribourgeoise fâchée

Or, les élus soulignent que «Georges Godel a géré le Canton de Fribourg comme un épicier, sans une réelle vision d’avenir. De plus, la publication de son livre, juste après son départ du gouvernement, a engendré un dommage irréversible à sa réputation et en a scandalisé plus d’un dans le canton. Georges Godel, avec une retraite dorée payée par les Fribourgeois, a également fait imprimer son ouvrage en Italie, ce qui est triste pour les imprimeurs locaux. L’entreprise s’expose, avec cette nomination, à un potentiel boycott des produits Cremo par une population fribourgeoise très fâchée».

Cette salve de flèches acérées se conclut par une question adressée à l’actuel Conseil d’État. Les députés veulent savoir comment ce dernier se positionne face à cette nomination, ainsi que la nature de ses liens avec l’entreprise Cremo. Le gouvernement répondra prochainement.