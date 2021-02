France : Georges Tron condamné en appel à cinq ans de prison pour viol

L’ex-secrétaire d’État est derrière les barreaux. Il devra purger trois ans ferme, pour viol et agressions sexuelles en réunion sur une collaboratrice.

La cour d’assises de Paris a condamné mercredi en appel l’ex-secrétaire d’État Georges Tron à cinq ans de prison, dont trois ferme, pour viol et agressions sexuelles en réunion sur une collaboratrice de la mairie de Draveil, ville dont il était le maire.

M. Tron et Mme Gruel avaient été acquittés en première instance en 2018.

Au terme d’un délibéré de onze heures, le viol et l’agression sexuelle en réunion sur Virginie Ettel à deux occasions, en novembre 2009 et en janvier 2010, «sont établis par les déclarations constantes et circonstanciées de la victime», a indiqué la présidente de la cour en lisant le verdict de la cour.