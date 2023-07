Au tribunal, l’ex-président Saakachvili comparaît très amaigri

Plusieurs chaînes de télévision géorgiennes ont diffusé lundi des images de l’ex-président Mikhaïl Saakachvili le montrant très amaigri lors d’une audience au tribunal, renforçant les inquiétudes quant à son état de santé. Lors de cette audience par visioconférence, M. Saakachvili est apparu le visage émacié. Soulevant son tee-shirt, l’ex-dirigeant âgé de 55 ans a dévoilé son torse aux côtes apparentes et son ventre creusé, selon les images publiées.

«Un homme absolument innocent est maintenu en détention», a dénoncé M. Saakachvili, qui est jugé pour «abus de pouvoir», une accusation qu’il rejette. Ses médecins affirment que M. Saakachvili, un homme qui pesait 115 kilos avant son arrestation, a perdu quelque 60 kilos en prison et qu’il souffre d’un empoisonnement aux métaux lourds, d’une anorexie et d’une cachexie.

«Me mettre en prison ne me brisera pas»

Mikhaïl Saakachvili, qui a dirigé la Géorgie de 2004 à 2013, avant de s’exiler pendant huit ans à l’étranger, a été arrêté à son retour au pays en 2021. Il est aujourd’hui la principale figure de l’opposition face au gouvernement actuel. Après une grève de la faim de 50 jours l’an dernier, il a été hospitalisé et ses rares apparitions publiques au tribunal ont révélé une détérioration nette et visible de son état de santé. Lundi, malgré sa maigreur qui s’est accentuée, il a affiché sa combativité au tribunal. «Me mettre en prison ne me brisera pas. Je vais prendre une part active dans la politique géorgienne», a-t-il lancé.