Espagne : Georgina Rodriguez aura aussi droit à son docu

La compagne de Cristiano Ronaldo verra sa vie dévoilée dans un documentaire produit par Netflix.

Georgina Rodriguez , compagne de Cristiano Ronaldo , verra sa vie dévoilée dans «Georgina», docu de plusieurs épisodes. La filiale espagnole du géant Netflix sera à la production. L’influenceuse et entrepreneuse de 27 ans a dit toute sa joie sur les réseaux sociaux. «Très excitée et heureuse de ce nouveau projet. Merci la famille Netflix», a posté Georgina à ses 24 millions d’abonnés sur Instagram .

«The Sun» rappelle que l’Argentino-Espagnole a toujours vécu modestement avant de rencontrer la superstar du ballon rond. L’attaquant de la Juventus de Turin, 36 ans, avait lui aussi eu droit à un documentaire sur sa vie. «Ronaldo» était sorti en 2015 et avait été produit et diffusé par l’autre géant du streaming, Amazon Prime.