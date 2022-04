Cyclisme: Geraint Thomas et Chris Froome sur le Tour de Romandie

Richard Chassot a détaillé «son» parcours. Pascal Muller/freshfocus

Vainqueur l’an dernier sur les boucles romandes - devant Richie Porte - mais aussi sur le Tour de France en 2018, Geraint Thomas est bien décidé de passer du jaune au vert à l’occasion de la 75e édition du Tour de Romandie (du 26 avril au 1er mai) qui a retrouvé sa couleur d’antan pour cette édition anniversaire. Le Britannique de 36 ans ne sera pas le seul à débarquer sur cette course avec de grandes ambitions. Son ancien coéquipier, Chris Froome, lui aussi lauréat du TdR en 2013 et 2014 avant d’enchaîner en jaune sur les routes de l’Hexagone (2013, 2015, 2016 et 2017) revient également avec l’espoir de retrouver son niveau, lui qui avait été formé pendant quelques mois au Centre mondial du cyclisme d’Aigle.

Geraint Thomas et Chris Froome ne seront pas les seuls favoris sur cette «75e» puisque Richard Chassot et son équipe ont formé un magnifique peloton truffé de cadors. Parmi les 20 équipes, on retrouvera d’autres têtes d’affiche, à commencer par 14 Helvètes dont la formation de Swiss Cycling et Michael Flückiger, le médaillé olympique de VTT à Tokyo. Grande révélation depuis deux ans, Marc Hirschi viendra également peaufiner sa forme sur les routes vaudoises, fribourgeoises et valaisannes avec l’espoir de remporter une belle étape tout comme Simon Pellaud, Sébastien Reichenbach ou Gino Mäder.

Du Stade de la Tuilière à Lausanne jusqu’à Villars/Ollon, en passant par La Grande Béroche, Romont, Echallens, Valbroye, Aigle et Zinal, que ce soient des baroudeurs, des sprinters mais surtout les grimpeurs vont pouvoir se régaler sur les plus de 13’400 m de dénivelé d’un des parcours au fort accent vaudois les plus montagneux de l’histoire du Tour de Romandie. Cela devrait plaire également à Thibaut Pinot, Damiano Caruso, Steven Kruijswijk, Edwar Dunbar et Michael Woods qui sont bien décidés à mettre, «forts et verts» des bâtons dans les roues à Geraint Thomas et Chris Froome. La bagarre promet d’être belle d’autant plus qu’on annonce grand beau sur le Tour de Romandie.