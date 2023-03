Manifs en France: Darmanin a rebaptisé les black blocs

Plusieurs incidents ont émaillé jeudi la 9e journée de manifestations contre la réforme des retraites ce qui a poussé la France et le Royaume-Uni à repousser la visite de Charles III. Au total, 441 policiers et gendarmes ont été blessés et 457 personnes interpellées, selon Gérald Darmanin. Vendredi matin sur CNews, le ministre français de l’Intérieur a affirmé en outre qu’il y avait eu «903 feux de mobiliers urbains ou de poubelles» à Paris.